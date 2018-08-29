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29 Ağustos 2018 15:34

Yavuzselim Ortaokulunun başarısı

VAN (İHA) –Van’ın Muradiye ilçesindeki Yavuzselim Ortaokulu, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) büyük bir başarı göstererek 46 öğrenciyi yüksekokullara gönderdi.

Yavuzselim Ortaokulunun başarısı

29 Ağustos 2018 15:34


110 öğrencinin girdiği 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı LGS sınavında bir ilki başaran Yavuzselim Ortaokulu, 10’u fen lisesi olmak üzere 46 öğrenciyi yüksekokullara gönderdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Bedrettin Aslantaş, öğrencilerin başarılı olmaları ve nitelikli okullarda eğitim görebilmeleri için öğretmenlerle birlikte ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Bu eğitimdeki değişikliklere rağmen başarılı bir tablo sergiledik. Bundan sonraki eğitimlerimizde de başarımızı daha da yükselterek, öğrencilerimizin üniversite sınavlarına başarılı bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacağız” dedi.


Tercihlerde velilerin ikna edilmesi halinde daha çok öğrenciyi fen liselerine yerleştireceklerini dile getiren Aslantaş, “Okulun kuruluş tarihinden beri böyle bir başarı sağlanmamıştı. Dediğim gibi başarı kotamızı yükseltmek için ve başarılarımızın devamı için elimizden geleninin fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. Öğrencilerimi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


Okulda öğrencileri ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş ise fen liselerine giren öğrencilerle sohbet ederek, “Siz sadece kendiniz için başarı sağlamadınız. Aynı zamanda diğer öğrencilere de örnek olarak, onların da sizin gibi fen liselerine girebilmeleri için çalışma azmini sağladınız. Okulunuzun adını ve başarısının duyulmasını da sağladınız. Sizi tebrik ediyor başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.




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