Yaylalardan inen küçükbaş hayvan sahipleri kışa hazırlanıyor

Tuşba ilçesinde yaşayan Bekir Koç (56) isimli çiftçi, 20 yıldır küçükbaş hayvan yetiştirdiğini ifade ederek, “Bahar aylarının başında koyun ve keçilerimizi alıp yaylara çıkarız. Bizim için hem bereketli, hem maceralı hem de zorlu bir sezon olur. Fakat bizler doğayla iç içe olduğumuz için en güzel anlarımız olur. Bu bölgede hayvanlarınızı 2 hafta önce yayladan indirdik. Şimdi kışa hazırlanıp dört gözle baharın gelmesini bekleyeceğiz” dedi.