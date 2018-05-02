Yazar Ayşegül Kara Zorlu, Vanlı çocuklarla buluştu

Türkiye’nin ilk yerli karakterinin canlandırıldığı kitapların yazarı Ayşe Gül Kara Zorlu, çizgi karakteri ‘Şakrak’ı Vanlı öğrencilere tanıtarak, ‘değerler eğitimi’ söyleşisi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen söyleşiye Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, ‘Şakrak’ kitaplarının değerler eğitimi noktasında önemli olduğunu ifade etti. Çocuklara kitaplarla ilgili sorular soran Vali Yardımcısı Parlak, “Bu kitapları okurken, değerler eğitimi ile ilgili birçok şey öğrendiniz. Başta iyilik, empati, kanaatkarlık olmak üzere kültürümüzde var olan değerlerimizin ne denli önemli olduğunu öğrenmiş oldunuz. Bundan dolayı ben Ayşe Gül Hanım ve ekibi başta hepinize teşekkür ediyorum.”

Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu ise, dünya genelinde çizgi karakteri deyince akla ‘Süpermen’ ya da ‘Batman’ gibi karakterlerin geldiğini belirterek, “Bunlar yabancı karakterlerdir. Bizler istedik ki dünya çocukları Türkiye’nin karakterlerini izlesin, Türkiye’nin karakterlerini okusun. İşte ‘Şakrak’ milli bir projedir. Türkiye’nin ilk yerli ve milli kitap kahramanıdır. ‘Şakrak’ın amacı iyilik yapmaktır. Şakrak serisinin birincisi İstanbul’da, ikincisi Sinop’ta, üçüncüsü Alanya’da ve dördüncü kitabımız ise Gebze’de geçiyor. Daha sonra diğer illerimizi anlatacağız. Bu sayede dünya çocukları bizim kültürümüzü de öğrenmiş olacaklar” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Yazar Zorlu, çocuklarla zeka oyunları oynayarak, bilmeceler sordu. Çocukların sorularını tek tek yanıtlayan Yazar Ayşe Gül Kara Zorlu, minik hayranlarının kitaplarını imzaladı.