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23 Aralık 2017 11:12

Yazar Hakan Pütün’den liseli gençlere şiir dinletisi

Vanlı yazar, şair Hakan Pütün, “Şiirin şair ile buluşması” etkinlikleri çerçevesinde liseli öğrenciler ile bir araya geldi.

Yazar Hakan Pütün’den liseli gençlere şiir dinletisi

23 Aralık 2017 11:12


Van Atatürk Lisesi “Şiirin şair ile buluşması” etkinlikleri çerçevesinde Mevlana ve hoşgörü haftasında yazar, şair Hakan Pütün tarafından yapılan şiir dinletisi ve söyleşi büyük beğeni topladı. Gençlerle Mevlana Celalettin Rumi Hazretlerinin hayatı, güzel ahlakı ve şiirlerinin yer aldığı program gençlerden tam not aldı. Programda Mevlana şiirleri ve gençlerle soru cevap şeklinde söyleşi yapan Pütün, “Program beni ziyadesi ile mutlu etti. Işıl ışıl, pırıl pırıl gençlere bir nebzede olsa faydalı olabildiysem ne mutlu bana” dedi.


Okul müdürü Nevzat Taşdemir, “Bugün gençlerimize güzel sesi ve yorumu ile yaşattığı doyumsuz şiir ziyafetinden dolayı Vanlı yazar şair ve yorumcu kardeşimiz Hakan Pütün’e teşekkür ediyoruz” dedi.


Edebiyat öğretmeni Oya Orhun ise, “Düzenlenen etkinliklerin öğrenciler üzerinde çok olumlu etkilerini görmekteyiz. Böylesine güzel organizasyonlar her zaman gençlerde ayrı bir yer edinmekte. Hakan Pütün beyefendi güzel sesi ve doyumsuz yorumları ile bugün bizleri adeta mest etti çok teşekkür ediyor tekrarını bekliyoruz” dedi.


Program sonrası Hakan Pütün gençlere Iraz isimli şiir ve öykü kitabından imzalı hediye etti. Gençlerde yazar hakan Pütün’e çiçek takdim etti.




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