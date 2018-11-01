İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yazar Mehtap Altan öğrencilerle buluştu

Van’ın Başkale Belediyesi katkılarıyla ilçeye gelen yazar Mehtap Altan öğrencilerle buluştu.

Van'ın Başkale Belediyesi katkılarıyla ilçeye gelen yazar Mehtap Altan öğrencilerle buluştu.


Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye katılan yazar Mehtap Altan, öğrencilerden içlerinden geçen duyguları mutlaka yazmalarını istedi. Öğrencilerden kendi dünyalarını zenginleştiren kitapları okumalarını isteyen Altan, yazarlık hayatıyla ilgili bilgiler paylaştı. Altan, “Kitapların hayattaki yerleri ayrıdır, muhakkak kitap okumak gerekir” dedi.


Mehtap Altan, söyleşi sonunda Başkale Belediyesi tarafında alınan kitaplarını imzalayarak öğrencilere dağıttı.


Programa Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Esra Solak, okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.