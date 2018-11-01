Van’ın Başkale Belediyesi katkılarıyla ilçeye gelen yazar Mehtap Altan öğrencilerle buluştu.
Van'ın Başkale Belediyesi katkılarıyla ilçeye gelen yazar Mehtap Altan öğrencilerle buluştu.
Başkale Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşen söyleşiye katılan yazar Mehtap Altan, öğrencilerden içlerinden geçen duyguları mutlaka yazmalarını istedi. Öğrencilerden kendi dünyalarını zenginleştiren kitapları okumalarını isteyen Altan, yazarlık hayatıyla ilgili bilgiler paylaştı. Altan, “Kitapların hayattaki yerleri ayrıdır, muhakkak kitap okumak gerekir” dedi.
Mehtap Altan, söyleşi sonunda Başkale Belediyesi tarafında alınan kitaplarını imzalayarak öğrencilere dağıttı.
Programa Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Esra Solak, okul yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.