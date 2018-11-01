Yeni hayvan pazarının yapımında sona gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) arasında imzalanan protokolle yapımına bir süre önce başlanan canlı hayvan pazarındaki çalışmalarda sona gelindi. İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde 32 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapılan hayvan pazarında 200 büyükbaş ve bin küçükbaş hayvanın yanı sıra karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası yer alacak. Dış duvarları, inşaatı, hayvan satış alanları ve asfaltı dökülen modern hayvan pazarı, belirlenen süreden önce hizmete girecek.

Yeni hayvan pazarına giden Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, alanda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Eski hayvan pazarının görüntü itibariyle kente yakışmadığını belirten Tamer, Van'da hayvancılığın geliştirilmesi için büyük çaba verdiklerini söyledi.

Tamer, “Van, hayvancılık alanında çok önemli bir yere sahiptir. Hayvan varlığının artırılması ve geliştirilmesi noktasında Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından birçok projeye imza atıldı. Bunlardan biri de modern canlı hayvan pazarıdır. İnşallah bu pazar açıldığında hayvancılık anlamanda iyi bir noktaya geleceğiz. Çalışmaların yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Pazarımızı firmanın taahhüt ettiği tarihten önce teslim alacağız” diye konuştu.