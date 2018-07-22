Yenitürk ailesinin mutlu günü

Elite World Otel’de düzenlenen nikah törenine bir birinden seçkin davetlidir katıldılar. Emine Yenitürk ve Onur Baver Kadiroğlu çiftinin nikahını İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk kıyarken, düğün merasimine ise AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç, Van TSO Başkanı Necdet Takva, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile çok sayıda davetli katıldı.

Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar ve spor camiasının da katıldığı düğün merasiminde Servet Yenitürk’ün heyecanı ve mutluluğu ise gözlerden kaçmadı.