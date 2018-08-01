Yerel gazetelerde CTP baskı dönemi

Daha önce Van İş Geliştirme Merkezi’nde bir matbaada aydınger sistemi ile basılan Van Bölge Gazetesi, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle CTP sistem ile tanıştı. Aydınger baskı sistemini bırakarak, yeni teknoloji olan ve renkli baskıların tek seferde basılması anlamına gelen CTP baskı sistemine geçen yerel gazeteler, bu sayede baskı kalitesini yükseltti.

Açıklamalarda bulunan Van Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, daha önce aydınger baskıların kalıplara yansıtılması sırasında renk kaymaları olduğu için baskı kalitelerinin kötü çıktığını ifade ederek, yeni sistem sayesinde baskı kalitelerinin arttığını dile getirdi.