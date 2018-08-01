Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:16

Yerel gazetelerde CTP baskı dönemi

Van’da günlük yayın yapan 3 gazete, computer to plate (CTP) sistemi sayesinde baskı kalitelerini artırdı.

Yerel gazetelerde CTP baskı dönemi

01 Ağustos 2018 16:16


Daha önce Van İş Geliştirme Merkezi’nde bir matbaada aydınger sistemi ile basılan Van Bölge Gazetesi, 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle CTP sistem ile tanıştı. Aydınger baskı sistemini bırakarak, yeni teknoloji olan ve renkli baskıların tek seferde basılması anlamına gelen CTP baskı sistemine geçen yerel gazeteler, bu sayede baskı kalitesini yükseltti.


Açıklamalarda bulunan Van Bölge Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bişar Ulutaş, daha önce aydınger baskıların kalıplara yansıtılması sırasında renk kaymaları olduğu için baskı kalitelerinin kötü çıktığını ifade ederek, yeni sistem sayesinde baskı kalitelerinin arttığını dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç