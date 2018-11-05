Yerel seçimlerin ilk resmi başvurusu Van'dan

Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylık müracaatını yaptı.

AK Parti belediye başkan aday adaylarının ilk resmi müracaatı Van'dan yapıldı. Van'ın Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, AK Parti Genel Merkezi'ne giderek Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylık müracaatını yaptı.

Ankara'da bulunan ve telefonla İHA muhabirine aday adaylığı ile ilgili bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Normalde belediye başkanlarından başvuru alınmıyor. Fakat farklı bir seçim bölgesi atfedildiğinden dolayı başvurum kabul gördü. Gevaş Belediye Başkanlığına başvursaydım başvuru yapmama gerek yoktu. Ama bu Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı olduğu için o başvuruyu kabul ettiler. Türkiye'nin ilk başvurusu oldu genel merkezde. Ben sessiz sedasız bir başvuru yapayım diye genel merkeze gittim ama böyle bir durumla karşılaştım, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bu da sanırım ilk resmi başvuruyu ben yaptığım için oldu. Benimkisi bir irade beyanatıdır. Ben yaklaşık 5 yıldır bu partide dönem dönem zor şartlarda hizmet verdim. Van'a da katabilecek şeylerin olduğuna inanıyorum. Van halkına anlatacağım şeylerin olduğuna inanıyorum. Tabi Allah nasip ederse adaylık verilirse çok farklı yeni nesil yerel bir siyaset anlayışı, yeni nesil siyasi bir söylemle ben çok güzel bir ambiyans yakalayacağımıza emimin. Mutlaka başka aday adayları olacaktır. Bizden iyi yapabilecek mutlaka aday adaylarımızda çıkacaktır. Nihayetinde bu işe genel merkez ve ilgili merciler karar verecektir. Benimkisi dediğim gibi bir irade beyanıdır. Ben talebimi, fikrimi ortaya koymuş oldum. Eğer o fırsat tanınırsa ben Van'da artık bazı şeylerin değişeceğini yürekten söyleyebilirim. Rabbim utandırmasın. Hayırlısı olsun. Olamasa da bizim için çok önemli değil, partimizin her alanında hizmetimize devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Secim İşlerin Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'de aday adaylık sürecinin başladığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Yavuz, “AK Parti Genel Merkezine aday adaylık başvurusu için ilk gelen isim ise Van Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan oldu. Sinan Hakan, Van Büyükşehir Belediye başkanlığına aday adayı olarak müracaatını yaptı” dedi.