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12 Eylül 2017 12:27

Yetim ve öksüz çocukların İstanbul gezisi devam ediyor

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından İstanbul’a gönderilen yetim ve öksüz çocuklar, kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Yetim ve öksüz çocukların İstanbul gezisi devam ediyor

12 Eylül 2017 12:27


Geziye gönderilen çocuklar, programın ilk gününde Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Yerebatan Sarnıcı, Gülhane Parkı, MiniaTürk, Galata Kulesi, Emirgan Korusu ve Malta Köşkü’nü gezdiler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İpekyolu Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İstanbul’a gönderdikleri çocukların daha önce Van’dan başka bir yere gitmediklerini belirterek “Türkiye’nin geleceği çocuklarımızı topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Çocuklarımızın bilgi ve görgülerini artırmaya yönelik kültürel faaliyetlerimizin sonunda inanıyorum ki bölgedeki birçok sorunun da önüne geçeceğiz” dedi.


Daha önce de 200 çocuk ve genci yaz tatili boyunca Ankara, İstanbul ve Çanakkale’ye gezilere gönderdiklerini hatırlatan Öztürk, çocuklarla seyahatin ardından bir araya geleceğini, geziye ilişkin gözlemlerini dinleyeceğini ifade ederek, 3 gün sürecek İstanbul gezisinin ardından çarşamba günü Van’a dönecek çocukları heyecanla beklediklerini belirtti.


Belediye kaynaklarının teröre hizmet eden çevrelere değil; öksüz, yetim ve terör mağduru çocuklarca harcanmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Öztürk, programa desteğinden dolayı Van Valiliği ve AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli’ye de teşekkür etti.




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