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31 Aralık 2016 14:58

Yılbaşı eğlencelerine ve Noel’e afişli tepki

Yılbaşı eğlencelerine ve Noel’e afişli tepki

31 Aralık 2016 14:58

Van’da billboardlara, yılbaşı eğlencelerine ve Noel kutlamalarına tepki gösteren afişler asıldı.
Kentin en işlek caddelerinde bulunan birçok billboard, trafo ve boş alanlara ’Siz hiç Kurban Bayramı kutlayan Hristiyan gördünüz mü?’, ‘Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır. (Ebu Davud)’, ‘Biz Hıristiyan Bayramı kutlayan Müslüman gördük’, ‘Unutmayın Noel baba, kendi çocukları üzerine gökten oyuncak, Müslüman çocukların üzerine ise gökten bomba atan kültürün temsilcisidir’, ‘Huzur şimdi secdede’ ve Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Biz yılbaşında hediye getiren Noel babanın değil, Miraç’tan namaz getiren Hz. Muhammet (SAV)’in ümmetiyiz’ sözlerinin yer aldığı afişler asıldı.

"Bize Hristiyanlığın özelliklerini yaşatmaya çalışıyorlar"
Kim ya da kimler tarafından asıldığı belli olmayan ve üzerlerinde herhangi bir kurumun imzası bulunmayan afişlere, yolda geçen bazı vatandaşlar da destek verdi. Noel ve yılbaşı eğlencelerinin bir Hristiyan bayramı olduğunu belirten Can Dizek adlı vatandaş, "Bize bu tür şeylerle Hristiyanlığın özelliklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Bizler Noel Baba ya da yılbaşı eğlencelerini kutluyoruz. Ama onlara, bir Kurban Bayramı’nı ya da Ramazan Bayramı’nı yaşatamıyoruz. Bizim Müslümanlar da eğlenmek için bahane olarak Hristiyanların bayramını görüyorlar. Halbuki kendi bayramlarımıza özen göstersek daha güzel olur. Bence pankartlarda güzel tespitler yapılmış. Hristiyanların kendi bayramlarına gösterdiği özeni, Müslümanlar kendi bayramlarına gösterselerdi; İslam coğrafyası bu halde olmazdı. Birbirimizle yardımlaşma içinde olurduk" dedi.
İslam dininin hoşgörü dini olduğunu da anlatan Dizek, "Bizim dinimiz hoşgörü dinidir. Onların dinlerine saldıracak değiliz. Saygı duymalıyız. Ama böyle çok da onların dinlerine özenmemeli ve onların bayramlarını kutlamamalıyız" diye konuştu.

"Bunu asanlar sonuna kadar haklıdırlar"
Pankartlarda doğru tespitlerin yer aldığını belirten Akif Aktaş adlı vatandaş ise, "Hristiyanlar, Kurban Bayramı kutlamıyor ama bizler Hristiyanların bayramını kutluyoruz. İnsanlar çoğunlukla eğlenmek için bir bahane arıyorlar. Hristiyanların bayramı olan Noel’i de bahane olarak kullanıyorlar. Bunu asanlar sonuna kadar haklıdırlar" ifadelerini kaydetti.



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