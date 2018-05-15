2012 yılında eğitim öğretime başlayan Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEB tarafından bu yıl onaylanan ‘Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ve bağlı Güneş Enerji Sistemleri Dalının’ açılmasıyla ülkemizin en çok güneş alan 3. ili durumunda olan Van’da, bu avantajdan faydalanarak öğrencilere yeni iş alanları oluşturulmasını hedefliyor. Konu ile ilgili bilgi veren Okul Müdürü Hakan İnan, dünyadaki fosil yakıtlardan sağlanan enerjinin tükenecek olmasının insanları tükenmeyecek olan enerji kaynaklarına yönelttiğini belirterek, “Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına. Bunlardan biri de güneş enerjisidir. Güneş enerjisinin başlıca, ev-iş yeri ısıtması, sıcak su ihtiyacının karşılanması, elektrik üretimi, termal sistemler ve güneş pillerinde; ayrıca uydularda, hesap makinelerinde, saatlerde, sokak lambalarında, trafik uygulamalarında ve haberleşmede kullanılıyor. Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, güneş enerjisinden elektrik üretmek için sadece 27 bölgede 38 ile izin verilmiştir. En yüksek kapasite 92 megavat (MW) ile Konya’ya verilmiş, Van’a 77, Mersin’e ise 35 megavatlık başvuru hakkı tanınmıştır. Bu oran ilimizin enerji alanında gelişmesi için önemli bir fırsattır. Zira Van ilimiz, güneş enerji sıralamasında Konya ve Antalya’dan sonra üçüncü sırada yer alıyor. Yıl boyu güneş alma oranında ise ikinci sırada. Van ili günde ortalama 7 saat 36 dakika güneş almaktadır” dedi.

Okul Müdürü İnan, Van’da ilk defa açılan bu alan (bölüm) ile amaçlarının lisede öğrencilere güneş enerjisi teknolojileri eğitimi vererek mesleki beceri sağlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Doğal enerji olan güneş enerjisinin toplumda kullanımını arttırmak, okul binası ve eklentilerinde, hatta bulunduğu bölgede tüketilen elektrik enerjisi giderini bu teknolojilerle karşılamayı amaçlıyoruz. Enerji konusunda resmi ve özel teşebbüsler, sivil toplum kuruluşları (STK), organize sanayi bölgesi (OSB), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Van Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gerekli her türlü desteği almak istiyoruz. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanını, okulumuza ve dolayısıyla ilimize kazandıran ve gençlere iş olanağı sağlamaya öncülük eden Vali Yardımcısı Sinan Aslan’a, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’ye, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu İl Şube Müdürü Mustafa Danışman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.