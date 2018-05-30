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30 Mayıs 2018 00:28

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden korucu defnedildi

VAN (İHA) – Van’ın Muradiye ilçesinde üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucu Savaş Gencer’e askeri tören düzenlendi.

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybeden korucu defnedildi

30 Mayıs 2018 00:28

Jandarma ve polis ekipleri eşliğinde hastaneden alınan korucu gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Muradiye ilçesinde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Savaş Gencer (26) Muradiye Devlet Hastanesinde cenazesi yıkandıktan sonra jandarma ve emniyet güçleri tarafından törenle çıkarıldı. Savaş Gencer’in cenazesi ilçeye 10 kilometre mesafedeki Aşağı Argıt Mahallesi’ndeki mezarlığa Türk bayrağına sarılı halde yatsı namazını müteakip toprağa verildi.


Cenazeye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez, rütbeli askerler ve mahalle sakinleri ve akrabaları karıldı.




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