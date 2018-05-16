Yılın ilk sahuru meşhur Van kahvaltısıyla yapıldı

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayını ilk teravih namazıyla karşılayan Vanlılar, ilk sahur sofrasına oturdu. Ramazan ayının gelmesine sevinen Vanlılar, yılın ilk sahurunu kentin önde gelen kahvaltı salonlarında yaptı.

İHA muhabirine konuşan Bak Hele Bak Yusuf Konak Kahvaltı Salonu İşletme Sorumlusu Fariz Gül, Van kahvaltısı ürünlerinin Ramazan sahurlarında tüketilmesiyle birlikte kişiyi gün içinde zinde tutuğunu belirtti. Yöresel ürünlerle birlikte karpuz ve kavun tüketilmesinin susuzluk konusunda kişiyi zorlamayacağını ifade eden Gül, “Ramazan ayında sahurlarımız kahvaltılık ürünlerin tüketilmesiyle yapılıyor. Bizim ürünlerin de doğal ve doyurucu olması hasebiyle sahurlarda tüketiliyor. Yumurtanın yanı sıra kavut ve murtuğa gibi ürünlerimiz gün içinde tok tutmaktadır. Aynı zamanda tereyağımızın ve kavurmamızın doğal olması gün içinde tokluk vererek, Ramazan aynın daha bir güzel geçmesini sağlıyor. Bunun yanında karpuz ve kavun gibi ürünlerimizi de sofralarımızda sunarak susuzluk anlamında orucumuzun rahat geçmesini sağlıyoruz” dedi.

Van yöresinin kahvaltılık ürünlerinin doyurucu olması ve gün içinde zinde tutması nedeniyle tercih ettiğini söyleyen Abdullah Yüzkatı isimli vatandaş ise sahur sofralarında Van kahvaltısını tavsiye etti.

Van kahvaltısını sahurda tercih ettiğini dile getiren Hakan Demirel isimli vatandaş da kahvaltıyı hafif bulduğunu ve kendisini gün içinde dinç tuttuğunu kaydetti.