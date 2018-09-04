Yılmaz Erdoğan Van’a geliyor

Gevaş Kızılay Gençlik Kampında ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, ‘Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği’nin 13 Eylül’de yapılacağını ifade ederek, şenliğe ünlü yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın da katılacağını söyledi. Gevaş’ın bu sene turistik faaliyetler, etkinlikler ve festivallerle gündeme geldiğini dile getiren Hakan, “6 Eylül’de Akdamar Adası’nda İlçe Kaymakamımız İshak Çınar’ın himayesinde ünlü Su Altı Yönetmeni Tahsin Ceylan’ın ‘Van Gölü’nün Sırları’ ismiyle bir fotoğraf sergisi ve kitap lansmanı etkinliğimiz olacak. Biz belki gölün hep yüzeyi ile ilgilendik, ama gölün altı en az yüzeyi kadar insanı cezbeden bir özelliğe sahip. Tahsin Hocamız bu birkaç yıllık çalışmalarını ‘Van Gölü’nün Sırları’ adı altında bir çalışmada buluşturuyor. Bu aynı zamanda ayin programının da başlangıcı olacak. Program dahilinde tasarlanan bir çalışma. Bu anlamda bütün dostlarımızı 6-7 Eylül’de ve ayinin son gününe kadar devam edecek olan bu sergiye bekliyoruz. Yine Gevaş’ta 7-8-9 Eylül’de gerçekleştirilecek bir ‘Gençlik Festivali’ var. Onun haricinde üç sene sonra 9 Eylül’de Akdamar Adası’nda bir ayin programı olacak. Bizim de hasretle beklediğimiz ve Gevaş ile Van’ın tanıtımı için çok önem atfettiğimiz bir etkinlik. Onunla ilgili de valiliğimizin koordinatörlüğünde bütün kurumlar olarak ayin çalışması devam ediyor. Çarşamba günü tekrar bütün kurumlarla bir arada çalışma yapacağız. Ümidimiz şudur ki gelen misafirlerimiz keyifli bir gün geçirsinler ve ibadet için gelen vatandaşlarımız ya da dışarıdan gelen dostlarımız orada keyifli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirsinler” dedi.

13 Eylül’de de Yılmaz Erdoğan’ında katılacağı ‘Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği’nin olacağını vurgulayan Hakan, “Malumunuz iki yıldır biz bunu yapıyoruz. Bu sene de 13 Eylül’de, Gevaş şehir merkezinde yapacağız. Bu sene bir farklılığımız var. Çok kıymetli Yılmaz Erdoğan Hocamız bizi kırmayarak, bu sene Deli Emin Bisiklet Festivaline, filmdeki ‘Deli Emin’ karakterini oynayan yönetmen olarak gelip yer alacak. Yılmaz Erdoğan, ekibi ve çalışma arkadaşlarıyla beraber Gevaş’ta olacaklar. Deli Emin Bisiklet Festivalini hep beraber orada çok duygusal bir ortam içinde geçireceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü iki film çekildi ve filmlerden sonra belki ilk buluşma olacak” ifadelerini kullandı.

Deli Emin Bisiklet Festivali çalışmaları kapsamında Van’daki bisiklet kulüpleri ile görüşüldüğünü dile getiren Hakan, “Festivalimize bisiklet kulüplerimizin de yoğun katılımı olacak. Van Gölü Aktivistleri, keza bisikletle ilgilenen bütün arkadaşlarıyla bizimle beraber olacak. Tamamen yerli olup, Yılmaz Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleşecek bir şenlik olacak. Yılmaz Hocamızın katılması, belki ilerde bazı projelerin kaynağı da olacaktır” diye konuştu.

Bir gazetecinin; “Yılmaz Erdoğan’ın ilçeye gelmesi, ilerde tekrar Gevaş’ta bir film çekilmesini gündeme getirecek mi?” sorusuna karşı Başkan Hakan, “Yılmaz Erdoğan bir sanatçıdır. Duygu kapasitesi yoğun bir insan. Ben bu festivalin inşallah bu tarz bir projeye ilham kaynağı olacağı kanaatini taşıyorum. Bu tamamıyla duygusal bir söylem. İnşallah memnun ayrılacak. İnşallah keyif alacak. Gevaş’ta Yılmaz Erdoğan’ı ve onun şahsında ‘Deli Emin’i tekrar buluşturmuş olmamız dahi hepimiz açısından güzel bir gelişme olacak. İyi bir tanıtım olursa, iyi bir katılım olacağını biliyoruz. Belki gelecekteki projelerde ümit ediyorum ki olur” dedi.

Sinan Hakan, tüm çalışmalarında verdikleri desteklerden dolayı DAKA yetkililerine de teşekkür etti.