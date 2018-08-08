Yiyecek arayan yavru ayının kafası tenekeye sıkıştı

Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe çöplüğünde çöp atıklarıyla beslenmeye gelen ve kafasına teneke geçen yavru ayı olduğu ihbarını almaları üzerine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar’ın talimatıyla bölgeye gittiler. Zabıta ekipleri, veteriner hekimlerin yardımıyla kafası tenekeye sıkışan yavru ayı yaklaşık 45 dakika içerinde kurtardılar. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından yavru ayı tekrar doğaya bırakıldı.

Vatandaşlar, ayıların sürekli çöplüklere gelerek karınlarını doyurduklarını ve insanlara alıştıklarını belirtiler.

Çaldıran Belediyesi Zabıta Müdürü Orhan Bayrak, ”Sabah saatlerinde Aşağı Mutlu sakinleri zabıta müdürlüğümüze yavru ayının kafasında teke olduğu ihbarı geldi. Bizde hemen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilimize haber verdik. Kaymakam beyin talimatı ile birlikte veteriner hekimini yanımıza alarak olay yerine gittik. Yaklaşık 45 dakikalık uğraş sonucu tenekeyi keserek yapılan sağlık kontrollerinin ardından yavru ayıyı tekrar doğaya saldık” dedi.