Yol kontrol noktalarında yaya geçmeye çalışan 199 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 199 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin, Güzeldere ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktalarında yaya geçmeye çalışan ayrı 3 yürüyen grubu durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde Afganistan ve Pakistan ve Bangladeş uyruklu 8'i çocuk, 5 kadın toplam 199 kaçak göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.