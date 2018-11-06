İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcuların üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda iki yolcunun üzerinde toplam 760 gram toz esrar ele geçirdi.


Gevaş ilçesi Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kontrollerde yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait otobüsün bagaj kısmında bulunan sırt çantası içerisinde 740 gram toz esrar ele geçirdi.


Öte yandan, aynı noktada faaliyete devam eden jandarma ekipleri, başka bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden şüphelinin üzerinde ise 20 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.


Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.