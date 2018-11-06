Yolcuların üzerinde uyuşturucu madde bulundu

Gevaş ilçesi Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde, bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Kontrollerde yolcu olarak seyahat eden şüpheliye ait otobüsün bagaj kısmında bulunan sırt çantası içerisinde 740 gram toz esrar ele geçirdi.

Öte yandan, aynı noktada faaliyete devam eden jandarma ekipleri, başka bir yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden şüphelinin üzerinde ise 20 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.