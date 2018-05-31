‘Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ projesi ödül töreni

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çifci, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sığınç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Uçkan, Ar-Ge Proje Koordinatörü Fikret Çakar, Vanlı Şair-Yazar Müştehir Karakaya, Şair Ahmetcan Altıok, okul müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Ödül töreni öncesi bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şakin Sığınç, ’Yolumuzu Aydınlatan Kandiller’ projesi ile öğrencilerin yakın tarihte yaşayan alimler, aydınlar ve topluma önderlik eden şahsiyetlerin hayat hikayelerini öğrenerek rol model edinmelerini amaçladıklarını belirterek, “Bugün dünyada ‘süper güç’ olarak takdim edilen ülkeler, yeni nesle tarihlerini öğretirken, hayalî kahramanlardan ve uyduruk tarihten medet ummaktadırlar. Zira onların tarihlerinde övünülecek, fazilet olarak takdim edilecek hâdiseler pek olmadığı gibi, ‘örnek şahsiyetler’ de yoktur. Onun için ortaya, Teksas, Tommiks, Red-Kit gibi çizgi roman kahramanları, Süpermen gibi hayalî kahramanlar çıkarmışlardır. Oysa bizim tarihimiz baştan başa şanla, şerefle doludur. Tarihimize mührünü basmış sayısız kahramanlar, kumandanlar, idareciler, ilim adamları, sanatkârlar, maneviyat büyükleri, birer masal kahramanı değil, yaptıklarının çoğu tevazu perdesi altına gizlenmiş gerçek kahramanlardır. Bize bu cennet vatanı armağan eden, bu güzelim ülkeyi İslam beldesi haline gelen bu topraklar üzerinde Ezan-ı Muhammedi’nin ilelebet yankılanması için canlarını feda eden, İla-yı Kelimetullah sancağını üç kıtada şerefle dalgalandıran, ilimde, teknikte, sanatta birinciliği kimselere kaptırmayan ecdadımızı tanımak, her şeyden önce bu vatanda yaşayanların boynuna borçtur. Aklımızı ve gönlümüzü aydınlatan binlerce gönül eri ve büyük şahsiyetlerin yaşayış şekilleri ve dünya anlayışları bizleri daha güzele, daha iyiye ve daha doğru yol almamızda birer ışık olacağından hiç şüphem yoktur. Zamana ve mekâna sığmayan Sevgili Peygamberimizin, Mevlana’nın, Hacıbektaş Veli’nin, Yunus’un ve nice büyük şahsiyetlerin fikirlerinin bir yansıması, gönül dünyamızda bir kandil olurda, gönül gözümüzün biraz daha açılmasına vesile olur inşallah. Bu bağlamda bu projede emeği geçenleri kutluyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ve okunan şiirlerin ardından proje kapsamında şiir, kompozisyon, resim ve biyografi dallarında yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli ödüller verildi.

Program sonrası Vanlı Şair-Yazar Müştehir Karakaya, kendisine ait kitapları imzalayarak öğrencilere hediye etti.