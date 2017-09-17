YÖREX’te Van rüzgarı esti

Van Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenen YÖREX Fuarı’na Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van Ticaret Borsası işbirliği halinde katıldı. Fuarda Van ilinin kültürel, tarihsel, sanatsal ve yemek kültürü ile ilgili çeşitli tanıtımlarda bulunuldu. Van Büyükşehir Belediyesi, 5 gün boyunca Van ilinin tanıtımı ile ilgili sinevizyon sunumu yaparak broşür, el ilanı ve CD gibi çeşitli materyaller dağıttı. Kadın kooperatifi tarafından üretilen Van kilimleri, Van balı, savatlı gümüş işlemeciliği ürünlerinin yanında Van kedisi ve meşhur Van lezzetlerinin de tanıtıldığı fuarda yaklaşık 7 bin kişiye Van kahvaltısı, keledoş, ayranaşı ve erişte aşı yemekleri ikram edildi.

Fuara katılan kurum ve dernek temsilcileri Van’ın tanıtımı için yoğun bir mesai harcayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’na katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.