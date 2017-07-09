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09 Temmuz 2017 16:45

Yüksekova’daki terör saldırısı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden 2’sinin cenazesi ailelerine teslim edildi.

Yüksekova’daki terör saldırısı

09 Temmuz 2017 16:45


Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kartal ile Huran İbişoğlu’nun cenazeleri ailelerine teslim edildi. İlçenin Çobanpınar bölgesinde, iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van’a getirilmişti. Saldırı haberini alan ölenlerin yakınları ile iş arkadaşları cenazeleri teslim almak üzere sabah Van’a geldi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morgu önünde gözyaşı döktü. Otopsileri tamamlanarak yakınlarına teslim edilen Hüseyin Kartal’ın cenazesi Tatvan Belediyesine ait ambulansla Malatya’ya, Harun İbişoğlu’nun cenazesi de Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Erzurum’a gönderildi.


Dursun Doğan ile Sadık Aktaş’ın cenazelerinin ise işlemlerin ardından uçakla Ankara’ya gönderileceği bildirildi.




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