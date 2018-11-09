Yurt-Kur'da ‘kariyer' semineri

Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürlüğü tarafından Yurt-Kur'da barınan öğrencilere yönelik ‘kariyer ve geleceklerini tayin etme' seminer düzenlendi.

Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdundaki konferans salonunda düzenlenen seminere konuşmacı olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak katıldı. Burada üniversitede eğitim gören öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, kendi hayatından ve mesleğinde geldiği noktaya kadar karşılaştığı zorlukları anlatan Parlak, "İnsanın azmi ve umudu olduğu sürece zor diye bir şey yoktur. Her şeyin üstesinden gelebiliyor. Yeter ki insan umudunu ve iradesinin peşini bırakmasın. Taşlar er veya geç mutlaka yerine oturuyor” dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman Şakar ise, amaçlarının bu tür etkinliklerle öğrencilere rehber olabilmek olduğunu belirterek, “Bu projeler kapsamında gençlerimizle bir araya gelerek il ve ülke genelinde kariyer yapan yöneticilerimiz, tecrübelerini paylaşıyor. Öğrencilerimiz, il genelindeki değerli yönetici arkadaşların tavsiyelerini kendilerine hedef olarak belirliyorlar. Amacımız, bize teslim edilen genç arkadaşlarımızın ilerdeki yaşamlarına fayda sağlayabilmektir. Unutulmamalıdır ki ülkemizin teminatı olan gençlerin her biri yönetici olmaya adaydır. Bu ülkeyi ayakta tutabilecek yegane varlık gençliktir” diye konuştu.