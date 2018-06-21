Yuvadan düşen kızıl şahine devlet koruması

Van’da duyarsız vatandaşlar tarafından kırsal alanda bulunan ve Tuşba ilçesindeki bir evin yakınına bırakılan yavru kızıl şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından hemen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli korum altında olan yavru kızıl şahin, hemen Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kızıl şahin, oluşturulan yuvaya konularak beslenmesine başlandı.