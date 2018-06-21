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21 Haziran 2018 14:30

Yuvadan düşen kızıl şahine devlet koruması

Van’da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yavru kızıl şahin, Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezince koruma altına alındı.

Yuvadan düşen kızıl şahine devlet koruması

21 Haziran 2018 14:30


Van’da duyarsız vatandaşlar tarafından kırsal alanda bulunan ve Tuşba ilçesindeki bir evin yakınına bırakılan yavru kızıl şahin, duyarlı vatandaşlar tarafından hemen Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Nesli korum altında olan yavru kızıl şahin, hemen Van Yüzüncü Yıl üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından ilk müdahalesi yapılan yavru kızıl şahin, oluşturulan yuvaya konularak beslenmesine başlandı.




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