Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ismine ‘Van’ eklendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, yaptığı açıklamada, “Son torba yasayla beraber ismimiz kabul edilmiş oldu. Üniversitemizin ismi artık Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şeklinde değişti. Üniversitemiz yenilenen ismi ile varlığını devam ettirecek” dedi.

Uzun süredir üniversite ismine ‘Van’ eklenmesi için çalışma yaptıklarını belirten Battal, “Bu anlamda iki gerekçemiz vardı. Birincisi kısaltmaları bizim üniversitemize benzeyen İstanbul’da Yeni Yüzyıl Üniversitesi vardı. İsmi bizim üniversitemize benzediği için yazışmalarda ciddi karışıklıklar yaşıyorduk. Onların evrakları bize, bizim evraklarımız da onlara gidiyordu. İkincisi de Van’ın tarihi sürecine baktığımız zaman güçlü bir kent yapısına sahip geçmişi oldukça güçlü bir ildir. Üniversitemizin de Van’ımızla anılması kanaati hâsıl oldu. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve ismimizi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şeklinde değiştirdik. Buna bağlı olarak da YÖK tarafından kabul gördü ve meclise de sevk edildi. Meclis’te de bu son torba yasa ile beraber kabul edilmiş oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitemizin ismi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şeklinde değişti” şeklinde konuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 2011 depremlerinden sonra her yönüyle değiştiğini aktaran Battal şunları kaydetti:

“Üniversitemiz her yönüyle deprem sonrasında yenilendi. Yenilenen Yüzüncü Yıl Üniversitesi yenilenen ismi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi şeklinde varlığını devam ettirecek. Üniversitemiz ulusal ölçekte çok önemli bir noktaya ulaştı. Uluslar arası ölçekte de çok iyi bir noktada. İsim değişikliği hayırlı uğurlu olsun. İfade ettiğim gibi her yönüyle yenilenen bir üniversite olduk. Hem akademik açıdan hem de fiziki mekânlar açısında üniversitemiz artık her yönüyle dikkat çekmeye başladı. Gerek çevre düzenlemesi gerek yeni binalarımızın sosyal alanlarımızın faaliyete geçmesiyle beraber önemli bir aşama kaydettik.”

Üniversitede devam eden yaya yolu, spor kompleksi ve yeni yemekhane binasıyla ilgili çalışmaların sezon sonuna kadar b,iteceğini ifade eden Prof. Dr. Battal, “Bunlara ilaveten temelini atacağımız hayvan hastanemiz var. Bu oldukça önemli fakültelerimizi uluslar arası alanda akredite olabilmesi için önem teşkil ediyor. Tıp fakültemizin morfoloji binasını hastanemizin yanına taşıyoruz. Erciş İşletme Fakültemize ek bina yapacağız. Bildiğiniz gibi Çaldıran MYO kuruldu. Buraya da müdür atayarak öğrenci alabilecek noktaya gelmesi için çalışıyoruz” diye konuştu.