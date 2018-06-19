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19 Haziran 2018 13:30

YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne ISO-9001 hizmet kalite yönetimi sertifikası verildi

Türkiye’de ISO-9001 Hizmet Kalite Yönetim Sertifikası alan ilk enstitü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Bilimleri Enstitüsü oldu.

YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne ISO-9001 hizmet kalite yönetimi sertifikası verildi

19 Haziran 2018 13:30

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal alınan sertifika nedeni ile enstitü çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.


Van YYÜ’de 2010 yılında kurulduğundan bu yana birçok başarıya imza atan YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü aldığı İSO-9001 Hizmet Kalite Yönetim Sertifikası ile yine ilk olmayı başardı. Türkiye’de ilk kez bir enstitüye verilen belge nedeni ile düzenlenen törende YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal bu sertifikanın önemine vurgu yaparak, "Bu sertifika hizmet kalitesinin bir standarda bağlandığının göstergesidir. Bu da başarının tescilidir. Başta enstitü müdürümüz Doç. Dr. Fuat Tanhan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden beri hizmet kalitesini arttırmaya ve bu kaliteyi standart hale getirmeye gayret ettik. Bu sertifika ile de bunu başardığımızı da görüyoruz. Üniversitemizde bu tür çalışmalar hız kesmeden devam edecektir" şeklinde konuştu.


Tören sonunda Prof. Dr. Peyami Battal ve Doç. Dr. Fuat Tanhan enstitü çalışanlarına teşekkür belgesi verdi. YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel, Enstitü Sekreteri Servet Can ve enstitü personelinin hazır bulunduğu tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.




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