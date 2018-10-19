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YYÜ Rektörlüğünden enflasyonla mücadeleye destek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.

Dr. Peyami Battal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu enflasyonla mücadele çağrısı üzerine kampüs esnafıyla bir araya gelerek destek vermelerini istedi.


YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kampüs içerisinde faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Rektörlük binasında esnafla toplantı yapan Rektör Prof. Dr. Battal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu enflasyonla mücadele programına destek vermenizi istiyoruz" dedi.


Türkiye'nin ekonomik olarak çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Rektör Battal, "Ekonomimizin dengesini bozmayan çalışan dış güçlere karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Ülkemiz her anlamda güçlüdür. Bu mücadeleden de başarıyla çıkacaktır" şeklinde konuştu.


Esnafın da bu mücadeleye katkı sunacaklarını söyleyen Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Pazartesi itibariyle yerleşkemizde bulunan iş yerlerine kampanyanın görsellerini asacaklar ve gerekli indirimleri yapacaklar. Bundan dolayı ben tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız inşallah".

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