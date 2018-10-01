YYÜ'de ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBITAK' konferansı

Dr. Hasan Mandal tarafından ‘Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBITAK' konulu konferans verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konferans öncesinde açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, geçmişte eleştiri konusu olan sorunların büyük çoğunluğunun TÜBİTAK tarafından aşıldığını ifade ederek, TÜBİTAK'ın projelere önemli destekler verdiğini söyledi. YYÜ'de ciddi projeler üreten hocaların olduğunu ve bu noktada bölgeye has bir bütçe talep ettiklerini dile getiren Battal, “Geçmişten gelen öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK'a bir küskünlükleri var. Bu küskünlüğü aşmak için bu bölgelere has bir bütçe talep ediyoruz. Yine altyapı projeleri açısından TÜBİTAK'ın desteklerini bekliyoruz. Bölgemizde yeni kurulan birçok üniversite var. Eski üniversitelerin de zaman zaman altyapı sıkıntıları oluyor. Bu üniversitelere de destek verilirse memnun kalırız" dedi.

Dr. Hasan Mandal ise, YÖK'teki görevi sırasında hep rektörlerle istişare ederek, geleceği planlama ve uygulama konusunda ortak akıl ile çalıştığını ifade etti. Mayıs ayında ilk kez ulusal TÜBİTAK lise ve ortaokul yarışmaları düzenlendiğini dile getiren Mandal, “12 bölgenin en başarılı öğrencileri, bölgesel bir yarışma sonrası ulusal bir yarışmaya geliyorlar. Lise yarışmalarımız Antalya'da, ortaokul yarışmalarımız Kayseri'de gerçekleşti. Orada öğrenci arkadaşlarımız ile bir araya gelirken, TÜBİTAK'a en fazla başvurunun olduğu bölge Van bölgesi. Burada 8 ilimiz var. Ama istediğimiz ölçüde bir başarı, benim gözümde, öğrencilerimizin gözünde yeterli değildi. Çok heyecanlı bir başvuru var. Ama bunun ciddiye dönüşmesi, arzu ettiğimiz düzeyde değildi. Bende kendilerine söz vermiştim. Sizin hem projelerinizi hem de öğretmenlerinizi, danışmanlarınızı yerinde göreceğim. En azından 2019 yılı için planlamamızı yaparken, bu konuda daha aktif, verimli olalım diye yerinde ziyaret etmek istedim. Bunun için buraya geldim” ifadelerini kullandı.

Mandal, daha sonra TÜBİTAK ARDEB, TEYDEB, BİDEB ve BİTO genel destekleri konusunda katılımcılara konferans verdi.

Konferansa; Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Muş ve Batman üniversite rektörleri ile Van YYÜ akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Konferansın ardından protokol, 'Van YYÜ Siber Olaylara Müdahale Merkezi SOME Labaratuvarı ve Uzaktan Eğitim Canlı Yayın Stüdyosu'nun açılışını yaptı.