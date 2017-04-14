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14 Nisan 2017 11:34

YYÜ’de deney hayvanı yetiştiriciliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof.

YYÜ’de deney hayvanı yetiştiriciliği

14 Nisan 2017 11:34

Dr. Peyami Battal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya ile birlikte Tıp Fakültesi Deneysel Araştırmalar Birimi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜDETAM) ziyaret etti.


Tıp, veteriner, ziraat ve biyoloji alanlarında faaliyet yürüten YÜDETAM’ı ziyaret eden YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi. YÜDETAM Müdürü Doç. Dr. Yıldıray Başbuğan’dan merkez hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Battal, üniversite olarak yapılan bilimsel çalışmaları desteklerini ifade etti. Modern bir merkez kurduklarını kaydeden Battal, "Bu merkezimiz hem modern cihazlarla donatılmış hem de akademik altyapısı çok güçlü. Türkiye sayılı merkezlerden olan bu birimimiz önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. İnşallah üniversitemizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalar yapılacak. Ben burada görev yapan herkesi tebrik ediyorum" diye konuştu.


YÜDETAM Müdürü Doç. Dr. Yıldıray Başbuğan ise, YÜDETAM’ın deney hayvanları kullanılarak yapılan araştırmalar için uygun standartlarda deney hayvanı yetiştirdiğini ifade ederek, "Merkezimizde deneylerin yapılabilmesi için uygun koşullarda laboratuvar hizmetleri, veterinerlik hizmetleri ile akademik destek sağlıyoruz" dedi.




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