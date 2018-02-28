YYÜ’de ‘masa tenisi’ turnuvası

yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Öğrenciler Arası Masa Tenisi Turnuvası’ başladı.

YYÜ Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü öncülüğünde 1-30 Mart tarihleri arasında Aktif Kampüs Projesi kapsamında Öğrenci Konseyi, Sağlıklı Yaşam Fiziksel Aktivite Topluluğu ve Genç Hekimler Topluluğu işbirliği ile 16 fakülte ve yüksekokulun katılımı ile yapılan masa tenisi turnuvası başladı. Masa tenisi turnuvasının ilkine Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu ve Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Turnuvayla ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Coşkun, bir ay sürecek etkinliğin Van’ın kurtarılışının 100. yılı kapsamında yapıldığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.