Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 13:53

YYÜ’de ‘masa tenisi’ turnuvası

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100.

YYÜ’de ‘masa tenisi’ turnuvası

28 Şubat 2018 13:53

yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Öğrenciler Arası Masa Tenisi Turnuvası’ başladı.


YYÜ Sağlıklı Yaşam ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü öncülüğünde 1-30 Mart tarihleri arasında Aktif Kampüs Projesi kapsamında Öğrenci Konseyi, Sağlıklı Yaşam Fiziksel Aktivite Topluluğu ve Genç Hekimler Topluluğu işbirliği ile 16 fakülte ve yüksekokulun katılımı ile yapılan masa tenisi turnuvası başladı. Masa tenisi turnuvasının ilkine Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu ve Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Funda Coşkun ile çok sayıda öğrenci katıldı.


Turnuvayla ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Coşkun, bir ay sürecek etkinliğin Van’ın kurtarılışının 100. yılı kapsamında yapıldığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç