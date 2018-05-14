YYÜ’de "Masalların Öteki Yüzünde Aşk" şiir dinletisi

“Van’ın Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Etkinlik” programı kapsamında Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu ve Çaldıran Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa düzenlediği "Masalların Öteki Yüzünde Aşk" temalı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Edebiyat Öğretmeni Şair Tarkan Berkant Altınkaya’nın şiir dinletisinde, Çaldıran Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hakkı Duru ve YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Halil Dinç, Eren Yaman ve Ahmet Kuzu müzikleriyle eşlik ettiler.

Şiir dinletisine katılan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, üniversitelerde sanat, spor ve edebiyatın önemine vurgu yaparak, “Van’ın Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Etkinlik” programı kapsamında düzenlenen sanat etkinliğinin iki yüksekokulun işbirliği ile düzenlenmesinin üniversite açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Şiir dinletisine akademisyenler ve öğrenciler katıldı.