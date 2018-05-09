YYÜ’de mezuniyet sevinci

Van YYÜ’de mezun olan 6 bin öğrenci için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda ‘Genel Mezuniyet’ töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, fakülte dekanları, öğrenci ve aileleri katıldı. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgili gösterdiği mezuniyet töreninde konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, mezun ettikleri 6 bin öğrenciyi ülkenin, vatanın, milletin geleceğine hizmet sunacak birer birey olarak topluma kazandırdıklarını belirtti. Rektör Battal, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitemizin 2017-2018 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini hep birlikte idrak ediyoruz. Bu mezuniyet törenimizde, ülkemizin hizmetine sunacağımız yaklaşık 6 bin öğrencimizi mezun ediyoruz ve ülkemizin, vatanımızın, milletimizin geleceğine hizmet sunacak birer bireyler olarak topluma kazandırıyoruz” dedi.

Yaptığı konuşmada öğrenci velilerine de seslenen Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün hep birlikte emek verdiğimiz çocuklarımızın mezuniyetini idrak ediyoruz. Bize 4 yıl önce teslim etmiş olduğunuz çocuklarınız, artık birer üniversite mezunu olarak sizlere geri dönüyor. Bu çocuklarımızın bir kısmı öğretmen, bir kısmı değişik kurumlarda çalışacaklar. Ancak hepsinin ortak hedefi; vatanımıza, milletimize ve insanlarımıza hizmet etmek olacaktır. Dolayısıyla sizlerin bize emanet ettiği bu çocuklarımızı hassasiyetle yetiştirdik ve bugün bunların mutluluğunu paylaşıyoruz.”

Fakülte birincilerinin yaş kütüğüne plaka çakmasıyla devam eden törende, dereceyle mezun olan öğrencilere protokol tarafından plaket verildi.

Genel mezuniyet töreni, 6 bin öğrencinin aynı anda keplerini havaya fırlatmasıyla sona erdi.