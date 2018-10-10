İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

YYÜ'de "Mutlu Olmanın Yolları" konferansı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Emekli Binbaşı Asım Yekeler’in konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu Olmanın Yolları" konulu konferans düzenlendi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) Emekli Binbaşı Asım Yekeler'in konuşmacı olarak katıldığı "Mutlu Olmanın Yolları" konulu konferans düzenlendi.


YYÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen konferansta şair, yazar ve kişisel gelişim uzmanı Yekeler; mutlu olmanın yolları, dikkat edilmesi gereken hususlar ve izlenilmesi gereken yollar hakkında ipuçları verdi. Esprili anlatımı ve anlattığı fıkralar ile öğrencileri eğlendiren Yekeler, "Hayat bir armağandır" dedi.


Konferansa YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.