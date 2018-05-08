YYÜ’de “Nursing Now” sergisi

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde "Bir Bilim ve Bir Sanat Olarak Hemşirelik” temalı fotoğraf sergisi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal tarafından açıldı. “Nursing Now” küresel kampanyasına uygun olarak hemşireliğin statüsünü arttırmayı hedefleyerek hemşirelerin hastane içi, hastane dışı gibi farklı çalışma alanlarının fotoğraflarının sergilendiği ve 4 gün boyunca açık olacak serginin Türkiye’de “Nursing Now-Hemşirelik Şimdi” kampanyası ile ilgili yapılan ilk etkinlik olduğu belirtildi.

Sergi açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hemşireliğin sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hastanelerde hastalarla ilk muhatap olan kişiler hemşirelerdir. Bugün burada ‘Nursing Now-Hemşirelik Şimdi’ kampanyası kapsamında ilki düzenlenecek olan sergi bizleri çok mutlu etti. Bu sergi hem farkındalık oluşturacak hem de ileriye dönük planlanan uygulamada bir başlangıç olacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Güner ise, sağlık alanında dünyada en etkin ve en büyük kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütünün sağlık çalışanlarının neredeyse yarısını oluşturan hemşireler için Ulusal Hemşirelik Konseyi (ICN) ile “Nursing Now” adlı bir kampanya başlattığını söyledi. “Nursing Now” kampanyası ile tüm dünyadaki hemşirelerin statüsünü, mesleki bilgi ve becerisini yükseltmenin hedeflendiğini söyleyen Güner, "Ayrıca ‘Nursing Now’ kampanyası ile hemşireleri, 21. yüzyılın sağlık sorunları ile mücadelenin merkezine taşımayı amaçlıyor" dedi.

Van Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Güner başkanlığında yürütülen proje kapsamında Prof. Dr. Yaşar Göz, Doç. Dr. Savaş Güner, Dr. Öğretim Üyesi Selver Karaaslan, Öğretim Görevlisi Reyhan Orhun’un katkıları ile hastanede çalışan hemşirelerin çekilen fotoğraflarından 55 tanesi sergileniyor.