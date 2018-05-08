Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 10:19

YYÜ’de “Nursing Now” sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Yüksekokulunun organize ettiği “Bir Bilim ve Bir Sanat Olarak Hemşirelik” temalı fotoğraf sergisi törenle açıldı.

YYÜ’de “Nursing Now” sergisi

08 Mayıs 2018 10:19


YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde "Bir Bilim ve Bir Sanat Olarak Hemşirelik” temalı fotoğraf sergisi, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal tarafından açıldı. “Nursing Now” küresel kampanyasına uygun olarak hemşireliğin statüsünü arttırmayı hedefleyerek hemşirelerin hastane içi, hastane dışı gibi farklı çalışma alanlarının fotoğraflarının sergilendiği ve 4 gün boyunca açık olacak serginin Türkiye’de “Nursing Now-Hemşirelik Şimdi” kampanyası ile ilgili yapılan ilk etkinlik olduğu belirtildi.


Sergi açılışında konuşan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hemşireliğin sağlık alanında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Hastanelerde hastalarla ilk muhatap olan kişiler hemşirelerdir. Bugün burada ‘Nursing Now-Hemşirelik Şimdi’ kampanyası kapsamında ilki düzenlenecek olan sergi bizleri çok mutlu etti. Bu sergi hem farkındalık oluşturacak hem de ileriye dönük planlanan uygulamada bir başlangıç olacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Van Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Güner ise, sağlık alanında dünyada en etkin ve en büyük kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütünün sağlık çalışanlarının neredeyse yarısını oluşturan hemşireler için Ulusal Hemşirelik Konseyi (ICN) ile “Nursing Now” adlı bir kampanya başlattığını söyledi. “Nursing Now” kampanyası ile tüm dünyadaki hemşirelerin statüsünü, mesleki bilgi ve becerisini yükseltmenin hedeflendiğini söyleyen Güner, "Ayrıca ‘Nursing Now’ kampanyası ile hemşireleri, 21. yüzyılın sağlık sorunları ile mücadelenin merkezine taşımayı amaçlıyor" dedi.


Van Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlkay Güner başkanlığında yürütülen proje kapsamında Prof. Dr. Yaşar Göz, Doç. Dr. Savaş Güner, Dr. Öğretim Üyesi Selver Karaaslan, Öğretim Görevlisi Reyhan Orhun’un katkıları ile hastanede çalışan hemşirelerin çekilen fotoğraflarından 55 tanesi sergileniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
13
°
C
  • Salı
    13°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç