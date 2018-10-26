YYÜ'de "Okul öncesinden liseye Güney Kore eğitim sistemi ve öğretmen yetiştirme modeli” paneli

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) “Okul Öncesinden Liseye Güney Kore Eğitim Sistemi ve Öğretmen Yetiştirme Modeli” konulu panel yapıldı.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve YYÜ Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi tarafından desteklenen proje kapsamında “Okul Öncesinden Liseye Güney Kore Eğitim Sistemi ve Öğretmen Yetiştirme Modeli” paneli yapıldı. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde “Etkili Vatandaşlık Bağlamında Güney Kore Eğitim Sistemi” projesiyle Güney Kore'nin başkenti Seul'de yürüttükleri araştırma sonuçları paylaşıldı. Panelin moderatörlüğünü yapan ve proje yürütücüsü olan Doç. Dr. Zihni Merey "Güney Kore'de Öğretmen Yetiştirme Modeli" başlıklı sunum yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Kemal Kaya "Lise Eğitim Sistemi", Dr. Öğr. Üyesi Erhan Görmez "Ortaokul Eğitim Sistemi", Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Mengi ise "İlkokul Eğitim Sistemi" ve Dr. Öğr. Üyesi Necdet Taşkın ise "Okul Öncesi Eğitim Sistemi" konularında araştırma sonuçlarını paylaştılar.

Panele Rektör Vekil Prof. Dr. Murat Demirel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Çelik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Çiçek, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdür Muhlis Geylani, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Yayla, Doç. Dr. Hayati Çavuş, , Şube Müdürü Zakir Taşkın'ın yanısıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.