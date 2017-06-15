YYÜ’de seramik sergisi

Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi’nde üretilen seramik kaplar 15-22 Haziran 2017 günleri arasında sergilenmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi girişindeki alanda bir sergi açıldı. Serginin açılışına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, proje yürütücüsü YYÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, projede yer alan öğrenciler, proje ekip üyeleri ile davetliler katıldı.

Açılışta kısa bir konuşma yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi" ile tarihi bir değeri yeniden canlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Üniversitede Van Kedievi ve Halı-Kilim Müzesinin bulunduğu bölgeye bir de seramik atölyesi kurmayı planladıklarını kaydeden Battal, "Buraya gelecek turist, çanak çömlek atölyesinde önlük giyerek ve hangi ürünü yapmak istiyorsa onu yapacak. Van’ın ve Bardakçı köyünün kültürü, bu şekilde turizme de açılacak. Hedefimiz bu. Seramik geçmişimizi geleceğe taşıdığımız önemli bir kültür. Bunu geliştirerek devam ettireceğiz” dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan YYÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu, “Projemizin hedefleri, arkeoloji bölümü öğrencilerine seramik üretimiyle ilgili teorik dersler vermek, öğrenilenleri atölyede uygulamaya geçirmek, seramik üretiminin bütün aşamalarına ait işlemlerin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak ve teknolojik gelişmelerden ötürü kaybolmaya yüz tutmuş bu geleneğin yaşamasına katkıda bulunmaktır. Proje çalışmaları, Geç Osmanlı döneminden beri seramik üretiminin devam ettiği bilinen Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı köyünde yürütülmüştür. Proje, bu mesleği aile büyüklerinden öğrenmiş olan ve köydeki tek seramik ustası Osman Eşme’ye ait seramik atölyesinde tamamlanmıştır. Proje kapsamında arkeoloji bölümü öğrencilerine verilen teorik derslerde sanat ve zanaatın anlamı ile tarihsel gelişimi, Van Gölü havzasının kültür tarihi içinde seramiğin yeri, seramik üretiminin gelişimi ve temel özellikleri, seramik üretiminde cinsiyet rollerinin etkileri hakkında sunumlar yapılmıştır. Daha sonra başlayan atölye çalışmalarında seramik yapımı için gerekli olan kil çeşitleri Bardakçı ve Halkalı köyleri ile Bitlis Mutki ilçesindeki kil yataklarından temin edilmiştir” dedi.

Gönüllü olarak projede yer alan öğrencilerin iki aylık süreç boyunca seramik sanatını felsefi, antropolojik ve arkeolojik açıdan tanıdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Atölyede seramik ustasının rehberliğinde kil ile tanışan öğrenciler, bilgilerini uygulamaya geçirerek sanatsal yaratıcılıklarını keşfetmişlerdir. Yoğun beden emeğinin yanına üretici düşüncelerini de katan öğrenciler, kili yoğurup, biçimlendirip pişirerek seramik sanatının keyfini çıkarmışlardır. Amatör ve çekingen adımlarla başlayan küçük seramik üretimleri, gittikçe profesyonelleşerek özgüveni yüksek sanatsal ve işlevsel tasarımlara dönüşmüştür. Bu projenin gerçekleşmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü GENÇDES-2017/1 Programı sayesinde mümkün olmuştur” şeklinde konuştu.

Projeye katkı sunanlara plaket ve katılım sertifikalarının verilmesi ve serginin gezilmesinin ardından program sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü “GENÇDES-2017/1” destekleme programı kapsamında yürütülen “Van Bardakçı Köyü Seramik Atölyesi Uygulama Projesi”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Rafet Çavuşoğlu’nun yürütücülüğünde, Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları Hanifi Biber, Sinan Kılıç, Cem Haydaroğlu ve Gökhan Bilen; Antropoloji Bölümü öğretim elemanları Hakan Yılmaz ve M. Fuat Levendoğlu; Felsefe Bölümü öğretim elemanı Ömür Karslı ile Arkeoloji Bölümünün 10 öğrencisinden oluşan proje ekibi tarafından sürdürülmüştür. Proje çalışmaları 24 Nisan - 24 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.