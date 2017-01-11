YYÜ’de sertifika dağıtım töreni

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) görev yapan vizeli işçilere iş sağlığı ve güvenliği sertifikası verildi.

YYÜ’de İlkay OSGB ile imzalanan protokol kapsamında 85 vizeli işçiye iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. Eğitimlerini tamamlayan işçilere Senato Salonunda yapılan törenle sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Peyami Battal, iş kazalarını önlemenin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla mümkün olabileceğini söyledi. Bu kurallara hem işverenlerin hem de işçilerin uyması gerektiğinin hayatiyet arz ettiğine dikkat çeken Battal, "Sorunu önceden görüp önlem alabilmek çok önemli. Bu noktada da iş güvenliği devreye giriyor. İşte iş sağlığı ve güvenliği kurslarının da amacı bu. İşe başlamadan önce işinizin gerektirdiği bütün önlemleri almak hayatidir. Bu önlemler alınıp gerekli iş elbisesi, teçhizat ve araçlar eksiksiz kullanıldığında iş kazalarını önlemek mümkün. Biz üniversite olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok hassasız. Çalışan arkadaşlarımızda bu konuda verilen eğitimlere, kurslara katılma konusunda istekli olsunlar. Bu kursların temel mantığı da iş yaparken karşılaşabileceğiniz kazalara karşı nasıl korunacağınız konusunda sizleri bilgilendirmek. Devletimiz de bu konuda çok hassas, iş kazalarını sıfıra indirmek için bu eğitimleri veriyoruz. Kazaların olmaması için gerekli araç gereçleri de veriyoruz. Hiç birinizin burnu kanasın istemiyoruz. Ben bazen denetime çıktığımda da işçi arkadaşlarımızı uyarıyorum. İnşallah iş kazalarını önleme konusunda muvaffak oluruz. Ben Kadri Bey’e, eğitmen arkadaşlara ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Sertifikalarınız hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun ise, üniversite olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, bu konuda iş güvenliği yüksek kurulu oluşturduklarını ve yönergeler hazırladıklarını kaydetti.

Üniversite personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim veren İlkay OSGB’nin Genel Koordinatörü ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kadri Salaz da, 85 personele iş güvenliği eğitimi, ilk yardım eğitimi, elektrikle çalışmalar iş güvenliği eğitimi kursları verdiklerini ifade etti. İşçilere arıca rutin sağlık taraması yaparak gerekli yerlere yönlendirdiklerini de söyleyen Salaz, üniversite yönetimine iş sağlığı ve güvenliği konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Koop-İş Sendikası Van Şube Başkanı Ayhan Özbek ise, sendikalarına bağlı işçilere yönelik verilen eğitimlerden dolayı Rektör Battal’a teşekkür ederek, sendika olarak iş sağlığı ve güvenliğine verdikleri önemin altını çizdi.

Konuşmaların ardından işçilere sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.