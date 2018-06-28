YYÜ’de Türk el sanatları teşhir ve tanzim salonu törenle açıldı

Van YYÜ Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Teşhir ve Tanzim Salonlarının açılışı Van Valisi Murat Zorluoğlu ve Rektör Prof. Dr. Peyami Battal tarafından yapıldı. YYÜ Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü Halı Kilim Müzesi’nde düzenlenen açılış töreninde ilk konuşmayı Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz yaptı. Merkez hakkında bilgiler veren Kulaz, "Yöredeki el sanatları ürünlerini araştırarak kaybolmaya yüz tutmuş bazı el sanatları ürünlerini de yaşatmaya çalışıyoruz. Bu alanda birçok proje gerçekleştirdik. Bunların en önemlilerinden biri de halı kilim envanteri çalışmasıdır. Merkezimiz zengin bir halı kilim arşivine sahip olup mini bir müze görünümündedir" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, böyle önemli bir birimi üniversiteye kazandırdıklarından dolayı başta merkez müdürü Mehmet Kulaz olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Battal Türk el sanatlarının gelişmesine ve korunmasına büyük katkılar sağlayan araştırma ve uygulama merkezinin çalışmalarının bundan sonra da artarak devam edeceğini kaydederek, "Halı ve kilimin yanında seramik ve savatlı gümüş alanındaki eserlerde merkez bünyesinde üretilerek bölgenin el sanatları mirasına büyük katkılar vermeye devam edecektir. Müze görünümündeki merkezimiz el sanatlarına verdiği katkının yanında bölgenin turizmin gelişmesine de büyük destek olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin teşhir salonlarını gezen Vali Zoruoğlu, Rektör Battal ve Merkez Müdürü Mehmet Kulaz merkez ve teşhirdeki ürünler hakkında bilgiler aldı. Açılış töreni günün anısına Vali Zorluoğluna merkez müdürlüğünde dokunan 2 adet kilimin hediye edilmesi ile son buldu.