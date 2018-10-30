YYÜ'de Türkiye-İran dostluk müsabakaları başladı

YYÜ'de düzenlenen müsabakalar öncesinde açılış konuşmasını yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İran'ın Urmiye Üniversitesi ile yaklaşık 13 yıldır işbirliği protokollerinin olduğunu ifade ederek, “Sportif müsabakalar da bunlardan bir tanesi. Urmiye Üniversitesi ile birlikte yaklaşık 6 ay önce öğrencilerimiz arasında bir müsabaka yaptıralım istemiştik. Bu doğrultuda Urmiye Üniversitesinden kızlar Van'a gelecek ve burada müsabakalar yapacak, YYÜ'nden erkekler de Urmiye'ye gidip orada müsabakalar yapacaklar. Bugün burada kızlarımız arasında voleybol, basketbol, futsal, badminton, masa tenisi ve atletizm olmak üzere altı branşta müsabakalar yapıldı. Bu müsabakalar çerçevesinde hem dostluğumuz pekişmiş oldu hem de öğrenciler arasındaki diyaloglar geliştirilmiş oldu” dedi.

Bundan sonraki süreçte de bu müsabakaların devam edeceğini dile getiren Battal, “Bizim amacımız sadece Urmiye Üniversitesi ile Van YYÜ arasında bir müsabaka değil, bunu arttırarak, geliştirerek Van'a yaymamız lazım. Biz İran tarafından en az 5-10 üniversite ile aynı şekilde Türkiye'den de 5-10 üniversitenin katılmasını temin ederek bu dostluk bağlarını hedefliyoruz. Ben bu anlamda bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Urmiye Üniversitesi Rektör yardımcısı Dr. Abdolnaser Nazariani ise Urmiye Üniversitesi ve YYÜ arasında bir protokol imzalandığını hatırlatarak, “Bunun bir parçası da sportif faaliyetlerdir. Biz bu sefer buraya gelerek bu protokolün birinci kısmını uyguladık. Kıştan sonra bahar döneminde ise ikinci aşaması olan Türkiye öğrencilerinin Urmiye'ye gelmesi ve orada müsabakaları yapması olacak. Bu kapsamda ben bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Karşılıklı plaket ve hediyelerin takdim edildiği program YYÜ ile Urmiye Üniversitesi kız voleybol takımları arasındaki müsabaka ile devam etti.