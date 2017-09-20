YYÜ’de yabancı uyruklu öğrenci sayısı bin 500’ü geçti

Dr. Peyami Battal, 2017-2018 eğitim öğretim dönemiyle birlikte yabancı uyruklu öğrenci sayısının bin 500’ü geçtiğini söyledi.

Hem web sitesi üzerinden elektronik kayıt, hem de yüz yüze kayıtların yapıldığı YYÜ’ye, bu yıl 3 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrenci başvurdu. Puan durumlarına göre kayıtları yaptırılan ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yabancı uyruklu öğrenci sayısı bin 500’ü geçerken, kayıtlar ise hala devam ediyor. İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Rektörü Battal, Zeve kampüsünde devam eden ve bu yıl bitirilmesi hedeflenen 5 büyük projenin bitimiyle YYÜ’nün öğrenciler açısından Türkiye’nin en cazip üniversitelerinden biri olacağına dikkat çekti. Yeni dönem eğitim öğretimde Türkiye’deki bazı üniversitelerde, bazı bölümlerin hiç tercih edilmemesi nedeniyle bu bölümlerin kapandığını söyleyen Battal, “20017-2018 eğitim öğretim yılında hem ilk yerleştirme hem de asıl yerleştirilen öğrencilimizin kayıt süreci bitti. Yeni yerleştirilen yaklaşık 200’ün üzerinde öğrencimiz de kaydını yaptırdığı zaman yeni gelen öğrencilerimiz YYÜ ailesine katılarak bundan sonraki eğitim öğretim süreçlerine devam edecekler. Şu anda Türkiye’de hemen hemen her ilde üniversitelerin kurulması, tercihlerde bazı dengeleri farklı şekilde değiştirdi. Özellikle bazı bölümler, üniversitelerde hiç tercih edilmezken, bazı bölümlerin kapanması da söz konusu oldu. Ancak Van YYÜ olarak tercih dönemlerinde ve sene içerisinde çok ciddi tanıtımlar yapıyoruz ve bu tanıtımlarla beraber öğrencilerimize farklı şekilde ulaşarak üniversitemizin imkânlarını tanıtıyoruz” dedi.

“Üniversitemiz oldukça güçlü bir altyapıya sahip”

Öğrencilerin üniversiteleri tercih ederken web sitelerine girip hem üniversitelerin imkânlarına, hem fiziki mekânlarına, çevre düzenlemesine, öğretim elamanı kapasitesine ve laboratuvar gibi uygulamaların altyapısına bakarak tercihte bulunduğunu ifade eden Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla üniversitemiz oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Özellikle öğrencilerin tercih sebeplerinden bir tanesi de yurt kapasitesidir. Van YYÜ olarak yurt kapasitemiz, diğer üniversitelerle mukayese edildiği zaman oldukça yüksek bir kapasiteye sahiptir. Buna ilaveten ayrıca bir avantajımız var. Çok az üniversitede olan, kendi özel yurtlarımız var. Bu özel yurtlarımızla beraber öğrencilerimiz bu imkânları görerek, bizi tercih ediyorlar.”

“Yabancı uyruklu öğrenci sayımız bin 500’ün üzerine çıktı”

Üniversitelerini 3 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin tercih ettiğini ve bunlardan bin 500 civarında kayıt yaptırıldığını ifade eden Battal, “Bu 2-3 bin öğrencinin içerisinde belli puan durumlarına ve belli kriterlere bakarak öğrencileri seçiyoruz. Bu öğrenciler hem ön lisans, hem lisans, hem de lisansüstü düzeyde bize müracaat ediyorlar. Bu kapsamda şu an itibariyle Van YYÜ olarak, yabancı uyruklu öğrenci sayımız bin 500’ün üzerine çıktı. Biz bu oranı kontrol ediyoruz. Bu kontrolü biraz daha genişletirsek çok daha yüksek sayıda öğrenci alabiliriz. Bunu da yine üniversitemizin sahip olmuş olduğu özel yurtların çok önemli katkısı oluyor. Dünya çapında cazip bir üniversite noktasına getirdi” ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Zeve Kampüsünde devam eden projelerin tercihleri doğrudan etkilediğini dile getiren Battal, “Van YYÜ olarak bizim son projelerimiz özellikle öğrencilerin çok dikkatini çektiğine şahit oluyoruz. Spor kompleksimiz yüzde 80 civarında bitti, inşallah bu yıl faaliyete geçecek. Spor kompleksimiz sadece üniversiteler içinde demiyorum, Türkiye’deki diğer kurumlarda dâhil olmak üzere mukayese edildiği zaman kendi çapındaki spor komplekslerinden çok daha kullanılışlı. Kütüphaneler üniversitelerin en vazgeçilmez birimleridir. Dolayısıyla kütüphanemizin de yaklaşık yüzde 80’i bitti. O da bu sene faaliyete geçmiş olacak. Kütüphanemizle beraber üniversitemizin sahip olmuş olduğu kütüphane imkânı, Türkiye’de alanında en iyi ve en kullanışlı son teknolojinin kütüphanenin her alanında hissedilebileceği bir donanıma sahiptir” şeklinde konuştu.