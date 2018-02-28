YYÜ’den Van’a özgü pul

Dr. Peyami Battal, Van’ın düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla kente özgü posta pulu bastırılacağını söyledi.

Van YYÜ’de, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı nedeniyle “100. Yılda 100 Etkinlik” sloganı ile bir takım etkinlik başlatıldı. Bu kapsamda Van YYÜ, Van’ın kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kente özgü posta pulu bastırıyor. Konuyla ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, hazırladıkları pulların Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT) gönderdiklerini belirtti. Gönderdikleri posta pullarının PTT tarafından uygun görülmesi durumunda basılacağını ifade eden Rektör Battal, “Bu yıl Van’ımızın kurtarılışının 100’üncü yılını idrak edeceğiz. Bu kapsamda üniversite olarak bir takım etkinlik yapmayı planladık. ‘100’üncü Yılda 100 Etkinlik’ sloganıyla 100 etkinlik planladık. Şu anda bu etkinliklerimize başladık ve bu etkinlikler yıl boyu sürecek. Etkinliklerimizi anlamlandırmak için bir logo çalışması yaptık ve Van’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle bir logo seçtik. Seçtiğimiz logoyla birlikte 100 etkinliğimizi devam ettireceğiz. Sosyal, kültürel, sportif ve sempozyumlar, paneller eşliğinde 100 etkinliğimiz devam edecek” dedi.

“PTT Genel Müdürlüğü talebimizi olumlu karşıladı”

PTT Genel Müdürlüğünün taleplerini olumlu karşıladığını dile getiren Battal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“100 etkinlikle beraber yine Van YYÜ olarak PTT Genel Müdürlüğüne de müracaat ettik. Van’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl münasebetiyle bugünü anlamlı hale getiren bir posta pulu bastıralım istiyoruz. PTT Genel Müdürlüğü bu talebimizi olumlu karşıladı ve çalışmalarımız devam ediyor. Yapmış olduğumuz çalışmaları da PTT Genel Müdürlüğüne sunduk. Ek çalışmalar yapmaya devam ediliyor. Genel müdürlük bu çalışmaları değerlendirecek ve buna bağlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalar beğenilirse, onun üzerinde detaylı çalışma yapıp pul haline getirerek basacaklardır. Bizler de pul formatında çalışmalar yaptırdık. Bunların ötesinde kendilerinin de uzman ekipleri var, onlar da bu anlamda çalışmalarını sürdürüyor.”

Van’ın dikkat çeken noktalarını öne çıkarmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Battal, PTT Genel Müdürlüğünün nihai kararı ile pulların basılacağını kaydetti.