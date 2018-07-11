Zabıta adaylarının mülakat heyecanı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı binasında gerçekleştirilen mülakatta, zabıta adayları ter döktü. Toplamda 40 kişinin alınacağı zabıta kadrosuna 411 ön başvuru alınırken, bunlardan 200 kişi mülakata girmeye hak kazanmıştı. Mülakat hakkı kazanan 200 kişi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın başkanlığındaki Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Adnan Ergenç, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı Miraç Kaya’dan oluşan komisyon tarafından gerçekleştirilen mülakata tabi tutuldu. Mülakatta adaylara sözlü ve uygulamalı sorular yöneltilirken, zabıta adaylarının heyecanlı oldukları gözlendi.

Sınav komisyonu adına bilgi veren Genel Sekreter Mustafa Yalçın, zabıtanın belediyelerin görünen yüzü olduğunu belirterek, bu konuda çok titiz davrandıklarını söyledi. İtfaiyede olduğu gibi zabıta alımları için de yoğun bir ön başvuru aldıklarını ifade eden Genel Sekreter Yalçın, “Zabıta alımı için Büyükşehir Belediyesi olarak 28 Mayıs ve 15 Haziran 2018 tarihleri arasında ilana çıktık. Lisans düzeyinde 20, ön lisans düzeyinde 20 kişi olmak üzere toplam 40 kişinin alımını gerçekleştireceğiz. Başvuru süresi içerisinde lisans düzeyinde 178 kişi, ön lisans düzeyinde 233 kişi olmak üzere toplamda 411 ön başvuru aldık. Ön başvurudan sonra, süresi içinde evraklarını teslim eden ve şartları uygun olan 200 kardeşimiz bugün sözlü ve uygulamalı mülakata katılıyor. Bunlar içerisinde bayan kardeşlerimiz de mevcut. Bugün sözlü mülakatın yanı sıra uygulamalı mülakatımız da olacak. Sonucun belediyemiz ve bizler açısından hayırlı olmasını diliyorum” dedi.