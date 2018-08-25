Zabıta Daire Başkanı Sevinç ve zabıtalara seyyar saldırısı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentin en işlek caddesinde artan seyyar satıcılara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleriyle seyyar satıcıların caddeden kaldırılmasını yönelik yapılan uygulamada Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç ve ekibi, seyyar satıcılarının saldırısına uğradı. Polisin araya girmesiyle olay büyümeden önlenirken, başta Sevinç olmak üzere bazı zabıta memurları yaralandı. Zabıta ekipleriyle seyyar satıcılar arasında çıkan gerginlikte bazı zabıtalar yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konu ile açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, "Son zamanlarda mangal ve semaverciler kaldırımlarda moda olmuştu. Vatandaşlarda yürüyemez oldu. Hatta başta İranlı turistler de mangaldan çıkan duman, ciğer ve tavuk kokusundan rahatsızlığını bize ilettiler. Biz de bugün bir uygulama yaptık. Bu arada bir seyyar satıcı bize pala ve bıçakla saldırdı. Özellikle şahsıma ve ekibime yönelik saldırı oldu. Polisin marifetiyle etkisiz hale getirdik. Seyyar satıcılar ise vatandaşı provokasyona getirerek ağza alınmayan laflar söylediler. Şu anda bende bir sıkıntı yok ama bazı zabıta arkadaşlar darp edildi. Şu an hastaneye gidiyoruz, olaya karışanlardan da davacı olacağız" dedi.