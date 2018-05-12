Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarını, çiğköfte imalathaneleri ve satış merkezlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği gibi konulara ağırlık verdi. Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin ekmek ve Ramazan pidesi tarifesine bağlı kalmak şartıyla gramaj denetimi de yapan ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyararak tekrarında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Amacımız halkımızın rahat bir Ramazan ayı geçirmesidir” dedi.