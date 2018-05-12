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12 Mayıs 2018 11:59

Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Ramazan ayında vatandaşın hijyen şartları ve huzur içinde alışveriş yapması için denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

12 Mayıs 2018 11:59


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek fırınlarını, çiğköfte imalathaneleri ve satış merkezlerini mercek altına aldı. Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimlerde hijyen koşulları, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliği gibi konulara ağırlık verdi. Van Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin ekmek ve Ramazan pidesi tarifesine bağlı kalmak şartıyla gramaj denetimi de yapan ekipler, kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyararak tekrarında cezai işlem uygulanacağını belirtti.


Yapılan denetimlerin hem insan sağlığı hem de vatandaşların maddi açıdan haksızlığa uğramaması için titizlikle sürdürüldüğünü belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını amaçlıyoruz. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Amacımız halkımızın rahat bir Ramazan ayı geçirmesidir” dedi.




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