AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Zafer Şahin, “Van'a hizmet boynumun borcudur” dedi.

Geçtiğimiz dönemlerde de AK Parti'nin milletvekili aday adaylarında isminden sıkça söz ettiren Zafer Şahin, büyükşehir için büyük hedeflerinin olduğunu söyledi. Büyüklerin takdiri ile bilgi, deneyim ve tecrübesini Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için harcayacağını belirten Şahin, bu deneyim ve tecrübeleri ille Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday adaylığını açıkladığını söyledi. AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdullahat Arvas ve İrfan Kartal beyfendilere, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'na, ilçe başkanları ve teşkilatlara bu süreçte göstermiş oldukları hassasiyet, ilgi ve alakalarından ötürü minnettar olduğunu ifade eden Şahin, “Buradan teşekkürü bir borç bilirim. Hepsi Van için ayrı bir değerdir ve hizmetleri günden güne artarak devam etmektedir. Ayrıca Van için emek sarf eden Sivil Toplum Kuruluşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi bildiriyorum. Yine kayyum belediyelerimize, başkan vekillerimize güzel hizmetlerinden dolayı minnettarım hemşerilerim adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Aday adaylığı öncesi ile nasıl faydalı oluruz diye çok düşündüklerini ifade eden Şahin, “Birçok proje için fikir alışverişi yaptık. Daha yaşanılır, kültürel ve sosyal anlamda daha zengin bir Van için neler yapılabilir bunların çalışmalarını hazırladık. Reisimiz ve Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden yürümek en büyük hedefimizdir. Özellikle kadınlar ve gençlerimiz için bir çok AR-GE çalışması yaparak yeni projeler geliştirmekteyiz. Bunları da adaylığımız nasip olurda açıklanırsa sizlerle paylaşacağız. Van gerçekten bizlerin sevdalı olduğu bir şehir. Yıllardır Van ve ilçelerinde birçok hizmete imza attım atmaya devam ediyorum. Mesele memleket olunca insan geri planda duramıyor ve taşın üstüne basmak yerine el atıp altından kaldırıp memleketimiz için güzel işlere çevirmek boynumuzun borcudur. Aday adaylığımı açıkladığım günden beri yüzlerce kişi ziyarete geldi. Telefon açtı, mesajlar aldım, her gün dilek ve temennilerde bulunmak için onlarca insan büromuzu ziyarete geliyor. Bu durum şahsımı ve ailemi fazlasıyla mutlu etmekte. Ne kadar doğru bir karar verdiğimizi memleketimizin güzel ruhlu insanları bir kez daha hatırlattı bizlere” diye konuştu.

Geçtiğimiz pazar aday adayları için temayül yoklamasının yapıldığını hatırlatan Şahin, “Burada karşılaştığım yoğun ilgi ve güzel temenniler yürüdüğüm yolda bana güç kuvvet oldu. Buradan AK Parti'nin büyükşehir ve ilçe tüm aday adaylarına başarılar diliyorum. Memlekette yapılan her proje değerlidir. Bizlerde birçok yeni proje ile güçlü Türkiye yolunda güçlü bir şekilde emin adımlarla geliyoruz” şeklinde konuştu.