Zahir kandaşoğlu: “ABD değerini kaybedecektir”

ABD değerini kaybedecektir, o da paradan daha değerlidir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın daveti üzerine İstanbul’daki ekonomik değerlendirme programına katılan Zahir Kandaşoğlu, “İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisinde, Hazine ve Maliye Bakanımızın katıldığı programa davet edildi. Doğu adına beni Van’dan davet etmişlerdi. Toplantıda gerçekten çok güzel şeyler konuşuldu. Gelecek adına güzel şeyler konuşuldu. Türkiye genelindeki şeyleri değerlendirdik. Bölgesel veya il bazında herhangi bir şey söylenmedi. Çünkü bildiğiniz gibi ABD’nin para politikasına bu şekil davranması, bu tavrı kabul edilir bir tavır değildir. ABD Başkanının yaptığı aslında bir düşmanlık. Devlet başkanına yakışmayan hareketler. Devlet başkanı çıkıp tweet atması gerçekten Türkiye halkını yediden yetmişe rahatsız etmiştir. Bugüne kadar büyük bir saygınlığı olan ABD, Türk halkının yanında gerçekten değerini kaybetmiştir. Türk halkının büyük nefretini kazanmıştır. Şu anda doların üzerinde ciddi bir politika var. Türkiye’ye bu yolla ‘darbe vuralım’ düşüncesindeler. Dünya geneline de baktığımızda ABD, bütün dünyanın nefretini kazanmıştır. Biz bakanımızın bu söylediklerinin arakasındayız. Bakanımız Türkiye’de artık hesaplı davranmamız, plan yaparak işler yapmamız gerektiğini belirtti. Acil olan projelere önem vermemiz lazım. İyi bir ekip kurmak lazım. Bunlarda bizim yıllardır söylediğimiz şeylerdi. Ben birkaç gün önce yaptığım açıklamada, hükümetimizin ilk yapacağı iş, ülkedeki israfının önüne geçmesidir. Çok ciddi bir israf var. Bu israfın önüne geçilmesi lazım. Yanlış projeler var. Proje ihaleye çıkıyor, takılıyor, sökülüyor burada ciddi bir israf var. Bunların hepsi önemlidir. Eğer bunların hepsi yapılırsa, bu ülkenin ekonomisi de düzelir, gücüne güç katılır. Enflasyonda ciddi bir şekilde düşüş olacak. Ekonomimiz düzelecek, bunlar inşallah yapılacak. Bizlerde Bakanımıza katıldık. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağımızı ifade ettik. Herkesin elinden geleni yapması lazım. Kanaat önderleri, iş adamları, bilim adamları, ekonomistlerin birlikte çalışması lazım. Herkes elinden geleni yapsın ki bu ülke güçlensin” dedi.

Dolardaki dalgalanmayı da değerlendiren Kandaşoğlu, “Doların yükselmesi bizi rahatsız eder, moralimizi bozar, ama bizi korkutmaz. Bunu bütün dünya kabul etmiyor. Türkiye’nin üzerinde oynanan bir oyundur. Dolar üzerinden ‘Türkiye’den istediğimi alırım, istediğimi söylerim’ politikasıdır. Bunu da kimse kabul etmez. Türkiye Cumhuriyeti zaten kabul etmez. Belirli bir süreçten sonra kaybedecek olan onlar olacaktır. ABD değerini kaybedecektir, o da paradan daha değerlidir” dedi.