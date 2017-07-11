Zeve Şehitliği bayraklarla süslendi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Van’da 1915’te Ermeni çeteleri tarafından katledilen 2 bin 500 Müslüman anısına dikilen şehitlikte kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. 20 kişilik ekip tarafından şehitlik yabani otlardan arındırıldı. Çiçeklerin bakımı yapılarak, solmuş çiçekler yenileri ile değiştirildi. Ekipler daha sonra şehitliğin tamamını su ile yıkadı. Yaklaşan 15 Temmuz anma programları öncesinde işlerini tamamlayan ekipler, şehitliği bayraklarla süsleyerek ziyaretçiler için hazır hale getirdi.