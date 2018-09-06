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06 Eylül 2018 18:42

Zifte yapışan yavru köpeklerin imdadına belediye yetişti

Van’ın Çaldıran ilçesinde yola serilen zifte yapışan 3 yavru köpeğe belediye ekipleri sahip çıktı.

Zifte yapışan yavru köpeklerin imdadına belediye yetişti

06 Eylül 2018 18:42


Çaldıran-Özalp yolu üzerinde bulunan Yaykılıç ile Karadulda mahalleleri arasında yapılan asfalt çalışması sırasında 3 yavru köpek, serilen ziftin içine girdi. Ziftten kurtulmak için bir süre mücadele eden yavru köpekler, daha sonra oldukları yerde yapışıp kaldılar. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çaldıran İtfaiye Şefliği ekipleri hemen harekete geçti. Ziftten kurtarılan yavru köpekler, Çaldıran Belediyesi tarafından Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine gönderildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Lütfullah Yılmaz, kendilerine gelen ihbar üzerine ekiplerin hemen harekete geçtiğini belirterek, “Ekiplerimiz bölgeye gittiklerinde zifte yapışmış 3 yavru köpeği buluyorlar. Çaldıran Belediyesi olarak hemen hayvanları alarak Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesine gönderdik. İhbarlarından dolayı duyarlı vatandaşlarımızı da çok teşekkür ederim” dedi.




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