Eleme Turu müsabakaları kura çekimi 2. eleme turunda, Van Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Sarıkamış Gençlerbirliğispor oldu.

İstinye Orhan Saka Amatörler Evi’nde saat 15.00’te başlayan kura çekimi törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda, 1. eleme turunu geçen 21 takım ile TFF 3. Lig’de yer alan 53 takım katıldı. Kura sonucu Van Büyükşehir Belediyespor’un rakibi Sarıkamış Gençlerbirliğispor oldu. Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakası 12 Eylül Çarşamba günü Van’da oynanacak.

Van Büyükşehir Belediyespor, geçtiğimiz pazar günü ligin il maçında evinde konuk ettiği Karşıkaya ile 0-0 berabere kalırken, hafta sonu deplasmanda Kemerspor 2003 ile oynanacak olan maç öncesi çalışmalarını Şahabettin Özarslaner Spor Tesislerinde gerçekleştirdi.