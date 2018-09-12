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Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur

Ziraat Türkiye Kupası 2.

tur maçında Van Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Sarıkamış Gençlerbirliğispor'u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek 3. tura yükselmeyi başardı.



Maçtan dakikalar:


16. Dakikada rakibine yönelik müdahalesi sonucu, Van Büyükşehir Belediyespor'dan Osman Berk sarı kart gördü.


49. Dakikada ev sahibi ekipten Oktay Aydın rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.


63. Dakikada Sarıkamış Gençlerbirliği'nde Furkan Aktaş sarı kart gördü.


69. dakikada Van Büyükşehir Belediyespor'dan Cemal sarı kart gördü.


72. Dakikada Sarıkamış'tan Bora sarı kart gördü.


İkinci yarıya Van Büyükşehir Belediyespor ‘dan Sedat Komi ile Oktay Aydın değişikliğiyle başladı.


70. Dakikada ev sahibi ekipten Şerif yerini Serdar Cansu' ya bıraktı.


78. Dakikada ev sahibi ekipten Umut yerini Çağrı Tekin'e bıraktı.


85. Dakikada Sarıkamış'tan Erkan yerini Burak'a bıraktı.


100. Dakikada Sarıkamış Gençlerbirliği'nde Bora Çoban'ın yerine Alperen oyuna dahil oldu.



Stad: Atatürk


Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Özer, Mehmet Şengül


Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Şerif Doğan (Çağrı Tekin dk. 78), Burçak Özkanca, Ömer Yanık, Emre Toptan, Sedat Komi (Oktay Aydın dk. 47), Bilal Özhan, Osman Berk Kınlı, Cemal Doğu, Tahir Kurtuluş (Uğur Karakoç dk.106), Umut Koray Öz


Teknik direktör: Feyyaz Uçar



Sarıkamış Gençlerbirliğispor: Serkan Şen, Erdi Korkmaz, Furkan Aktaş, Emre Asan, Halil İbrahim Keleş, Bora Çoban (Alperan Alp dk. 100 ?), Burak Can Akıncı, Murat Şahin Açıkalın, Kemal Aras, Erkan Gazioğlu, Emre Uyanık (Okay Özen dk. 79)


Teknik direktör: Mehmet Şaşmaz



Goller: Oktay Adın (dk. 111) , Emre Toptan (dk. 115) (Van Büyükşehir Belediyespor ),


Sarı kartlar: Osman Berk, Oktay Aydın, (Van Büyükşehir Belediyespor ), Emre Asan, Furkan Aktaş, Bora Çoban (Sarıkamış Gençlerbirliğispor)

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