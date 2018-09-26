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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu'nda Van Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Hacettepesporu uzatmalarda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



Stat: Atatürk


Hakemler: Çağatay Şahan, Sezgin Altun, Emir Kılıçarslan


Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu, Şerif Doğan, Emre Toptan, Burçak Özkanca, Ömer Yanık, Oktay Aydın (Bilal Özhan dk.59), Osman Berk Kınlı (Çağrı Tekin dk.68), Barış Sağır, Umut Koray Öz, Güney Tutcuoğlu (Serdar dk.91), Cemal Doğu (Sedat Komi dk.21)


Teknik Direktör: Feyyaz Uçar


Hacettepespor: Deniz Çınar, Hüseyin Eren Bektaş, Arda Kızıldağ (Berat Aydoğdu dk.98), Rahmi Can Karadaş, Muhammet Selim Okur (Muhammed Ali dk.76), Ali Eren Karadağ, Serdarcan Eralp, Abdullah Balıkçı, Enescan Özdemir (Suat Bolat dk.56), Furkan Temir, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Veyis Kanber


Goller: Osman Berk Kınlı (dk.22), Bilal Özhan (dk.109), Sedat Komi (dk.118-120) (Van Büyükşehir Belediyespor), Muhammed Ali (dk.80), Berat Aydoğdu (dk.114) (Hacettepe)


Sarı Kart: Oktay Aydın (dk.33), Güney Tutcuoğlu (dk.58), Bilal (108) (Van Büyükşehir Belediyespor), Muhammed Ali (dk. 83)(Hacettepe)

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